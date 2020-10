Nonostante fosse risultato positivo al coronavirus un uomo di 41 anni era in giro con 2 amici: denunciato.

Gli agenti della Polizia Stradale di Napoli, durante un semplice controllo lungo l’autostrada A1 all’altezza del chilometro 754, nel territorio di Afragola (Napoli), hanno fermato una vettura con a bordo 3 uomini.



Dai controlli di routine effettuati in queste occasioni le forze dell’ordine hanno scoperto un fatto piuttosto grave. Il conducente stava violando l’isolamento domiciliare poichè risultato positivo nei giorni scorsi all’infezione da CoViD-19. A.S., 41enne di Caivano, comune nell’hinterland di Napoli, è stato subito denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Tale reato, in caso di condanna, prevede pene piuttosto dure, che vanno da un massimo di tre mesi di carcere a una multa dall’importo molto elevato.

Coronavirus: positivo denunciato dopo controllo stradale

Gli stessi agenti che hanno fermato A.S. hanno poi provveduto a riportarlo a casa, dove ora dovrà forzatamente rimanere fino al termine del periodo previsto dalla competente Asl territoriale.

Purtroppo non si tratta del primo caso di violazione della quarantena. Un uomo di San Marcellino, comune in provincia di Caserta, aveva interrotto la sua quarantena soltanto pochi giorni fa per recarsi al lavoro.

E lì era stato trovato dai Carabinieri. Inevitabilmente, anche per il 56enne è subito scattata la denuncia. Anche in questo caso, le forze dell’ordine hanno accompagnato l’uomo presso la sua abitazione dove dovrà stare in quarantena fino a quando le sue condizioni di salute non miglioreranno.

Comportamenti del genere sono espressamente vietati dalle autorità in quanto non solo rischiano di compromettere seriamente la salute delle persone che ci stanno più vicino, ma aumentano drasticamente le possibilità di diffondere il virus.