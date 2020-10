Il presidente della Lombardia Fontana ha annunciato il nuovo incremento dei contagi da coronavirus nella regione, che salgono di circa 5mila casi.

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato un nuovo incremento dei contagi da coronavirus nella regione, che salgono di circa 5mila casi nelle ultime 24 ore: “Purtroppo la linea del contagio è in crescita e ci sono 5mila positivi in più rispetto a ieri e 350 ricoverati in intensiva e no.

[…] Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta. A Milano ci sono circa mille nuovi casi”.