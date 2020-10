La virologa Ilaria Capua ha dichiarato che sarebbe necessario un lockdown esclusivamente per le persone anziane.

La virologa Ilaria Capua ha dichiarato a Di Martedì che, poiché un lockdown generalizzato sarebbe deleterio per l’economia, andrebbe piuttosto pensato uno solo per gli anziani e le persone più vulnerabili. Per quanto concerne il vaccino, secondo la virologa, non sarebbe la soluzione definitiva.

Ilaria Capua: “Lockdown solo per anziani”

A Di Martedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris, Ilaria Capua, riferendosi all’emergenza sanitaria, ha parlato di lampi e fulmini.

Con la metafora la virologa ha voluto dimostrare che la situazione in Italia è in rapida evoluzione, e che questa evoluzione non è affatto positiva come dimostrano anche i nuovi contagi delle ultime ore. Con queste parole si è espressa la Capua: “Siamo noi a controllare il virus attraverso le nostre azioni“. Inoltre, la virologa ha aggiunto che i governi di tutto il mondo si sono trovati del tutto impreparati e sprovvisti degli strumenti per affrontare l’emergenza e che i contagi potranno essere contenuti soltanto grazie allo sforzo di ciascun individuo: “Siamo in una pandemia che sta accelerando in tutto il mondo, i contagi aumentano, dobbiamo tutti indossare la mascherina tranne quando siamo chiusi in casa.

Non avevo considerato l’onda negazionista e mi viene da pensare che il mondo sia sottosopra se anche il Presidente degli Stati Uniti, che dovrebbe dare l’esempio, dopo essersi contagiato rifiuta di rispettare le restrizioni“.

“Il vaccino non è la soluzione definitiva”

Poi Ilaria Capua ha continuato: “Non illudiamoci però che il vaccino sia la soluzione definitiva e immediata, perché entra in funzione solo dopo alcuni giorni e non sappiamo neppure quante dosi saranno necessarie”.

Quanto alle misure dell’ultimo Dpcm, la virologa ha ribadito ancora una volta l’importanza della responsabilità soggettiva di ciascun cittadino, vera chiave di volta per contenere il numero dei contagi ed evitare di stressare il sistema sanitario. E se un nuovo lockdown generalizzato è per la scienziata da scongiurare per gli effetti economici che avrebbe, uno per i soli anziani e per i soggetti più vulnerabili è invece un’ipotesi “da vagliare”.