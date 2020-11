Medico del Covid Hospital di Boscotrecase decede dopo essere stato contagiato dal virus in corsia.

Morto Antonio Casillo: il medico del Covid Hospital di Boscotrecase (Napoli) è deceduto dopo essere stato contagiato dal virus. Vi si era fatto trasferire per aiutare i colleghi nel marzo scorso.

Covid: morto medico contagiato in corsia

Al Covid Hospital di Boscotrecase (Napoli) ci era arrivato nel marzo scorso, per aiutare i colleghi mettendo a disposizione i suoi 30 anni di esperienza.

Poi, purtroppo, si è ammalato: è stato contagiato in corsia, mentre assisteva pazienti devastati dal virus. È la stessa sorte che è toccata, purtroppo, a tanti altri colleghi.

Il medico è risultato positivo ed è stato ricoverato per problematiche respiratorie. Le sue condizioni di salute peggiorate negli ultimi giorni, pertanto è stato trasferito in rianimazione, dove, fino all’ultimo, ha lottato per rimettersi e, soprattutto, per tornare al lavoro. Ma non c’è stato nulla da fare: Antonio Casillo, medico di Pneumologia, è deceduto nella serata di giovedì 12 novembre.

Chi era Antonio Casillo

Antonio, 57 anni, originario di San Giuseppe Vesuviano, era medico di pneumologia. Era andato a lavorare al Sant’Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase (riconvertito in Covid Hospital) lo scorso marzo, nel pieno della prima ondata della pandemia: i continui ricoveri avevano già messo a dura prova i sanitari degli ospedali, per questo Casillo ha voluto mettere a disposizione la sua lunga esperienza.

Covid Hospital: 6 decessi nelle ultime ore

In un luogo come gli ospedali, dove il virus si concentra, basta poco, anche solo una piccola distrazione perché il virus passi da medico a paziente, e viceversa. Spesso, appunto, le precauzioni e il rispetto categorico di tutte le norme di sicurezza non bastano.

Nel Covid Hospital di Boscotrecase (nel Napoletano) nelle ultime ci sono stati altri cinque decessi: tre in sub intensiva, uno in Rianimazione e l’altro in Medicina.