Con la nuova ordinanza emanata dal governatore della Regione Basilicata, è stata confermata la zona arancione.

La Regione Basilicata è zona arancione. Il governatore della regione Basilicata Vito Bardi con una nuova ordinanza ha confermato quanto previsto dalle disposizioni nazionali. Molti sono i provvedimenti che con l’ordinanza regionale hanno trovato la loro conferma a cominciare dalle attività di ristorazione che sono state sospese ad eccezione della consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 22 o ancora delle mense dei catering.

Confermato il divieto di uscire e di entrare dalla regione, così come il divieto di spostarsi da un comune all’altro salvo esigenze come il lavoro, lo studio o altre comprovate urgenze. Ultimo ma non meno importante sono consentite tutte quelle attività volte a prendersi cura dei terreni ad uso agricolo, così come tutte quelle attività legate all’autoconsumo.

Coronavirus, Basilicata: nuova ordinanza di Bardi

Con l’entrata in vigore di una nuova ordinanza firmata dal Governatore della Regione Basilicata Vito Bardi, vengono confermate le disposizioni nazionali firmate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nello specifico con tale ordinanza vengono confermate tutte quelle attività legate alla ristorazione “ad eccezione di mense e catering, e consentendo la consegna a domicilio di cibo e bevande, senza limiti di orario, e l’asporto fino alle 22”.

Sono inoltre consentite tutte “le attività di cura di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti, vigneti ovvero la coltivazione di terreni ad uso agricolo. Consentita anche l’attività diretta alla produzione per autoconsumo, quali per esempio quella legata alla raccolta delle olive e alla produzione di olio”.

Infine Bardi ha confermato il divieto di spostarsi sia in entrata che in uscita fuori dalla Regione, nonché il divieto di spostarsi dal comune diverso da quello di residenza salvo che non si tratti di urgenze comprovate.