Giuseppe Vallo: "Nei suoi occhi ho rivisto mio padre"

Giuseppe Vallo, medico responsabile di Riabilitazione Respiratoria al Lanzo Hospital della Valle Intelvi, nel Comasco, ha voluto raccontare il dialogo che ha fatto con un paziente di 90 anni ricoverato per Covid. “Noi abbiamo salvato te, ma tu hai salvato noi”, ha detto, riferendosi a un suo paziente che, ricoverato, gli aveva detto: “Dottore, ho 90 anni e ho fatto tutto quello che dovevo nella mia vita, lasciami andare“.

“Il giorno successivo al ricovero la sua ossigenazione era così bassa, che gli abbiamo dovuto mettere un casco Cpap con una percentuale di ossigeno al cento per cento per aiutarlo a respirare – ha raccontato Vallo in un lungo post sul suo profilo Facebook -. Nei suoi occhi ho rivisto quelli di mio padre, che ha la stessa età, e la sua richiesta spiazzante e allo stesso tempo così umile mi ha provocato una stretta al cuore tale, che sembrava fossi io quello a cui mancava l’ossigeno”.

E ancora: “Sono riuscito a fargli vedere i suoi parenti in videochiamata e cercavo sempre di infondergli coraggio. Infermieri e operatori sanitari hanno svolto con amore il loro lavoro, standogli accanto in ogni momento possibile e ora che è uscito dalla camera intensiva è tornato bello come prima”. “Ci ha ringraziato così tante volte per quello che abbiamo fatto per lui – conclude il dottore -, ma in realtà non sa che siamo noi ad essere grati a lui perché il suo inizio di guarigione ci dà la speranza e la voglia di continuare a lottare ogni giorno”.