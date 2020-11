Morto di Covid a soli 34 anni "reparto di terapia intensiva del presidio Covid di Agropoli"

Agropoli piange la perdita di un giovane di 34 anni, Carlo Castaldo, morto di Covid. Carlo Castaldo era stato ricoverato nel reparto terapia intensiva Covid nell’ospedale della città.

Morto di Covid a soli 34 anni: Agropoli in lutto

L’ennesima vittima del Covid-19, questa volta un ragazzo giovane, Carlo Castaldo, 34 anni.

La notizia arriva dal primo cittadino di Agropoli, dal profilo Facebook di Adamo Coppola, che ha scritto: “È con profondo dispiacere che apprendo del decesso di un altro nostro concittadino. Si tratta del giovane Carlo Castaldo. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva del presidio Covid di Agropoli. Dal principio le sue condizioni sono apparse critiche fino, purtroppo, alla sua scomparsa, avvenuta questa mattina. Un abbraccio forte alla famiglia da parte mia e dell’intera Amministrazione che rappresento per questa perdita tanto dolorosa.

Oggi è un giorno triste per tutta la Comunità”.

Leggi anche: Coronavirus, Zangrillo: “Gli ospedali stanno vivendo una fase nuova”

Anche l’Associazione Sbandieratori Agropolesi ha voluto esprimere il dolore di una tale perdita annunciando: “Un grave lutto ha colpito la nostra Associazione Sbandieratori…ci ha lasciato Carlo Castaldo. Questo maledetto virus ha spento tragicamente la vita di un giovane agropolese, che ha collaborato per anni, con entusiasmo e innate capacità organizzative, con la nostra grande famiglia.

Un ragazzo sempre propositivo, collaborativo, aggregativo, solare. Non ci sono parole per descrivere questo profondo e immenso lutto che ci ha colpito. A nome dell’Associazione Sbandieratori Agropolesi porgo alla famiglia le più sentite condoglianze per la perdita del caro Carletto.”