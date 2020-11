Roma, “Covid Festival” nel bar dopo le 18: locale chiuso

L'uomo ha ricevuto immediatamente una sanzione e il suo locale è stato chiuso per non aver rispettato le norme anti-Covid.

Le norme anti-Covid messe in vigore con l’ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte sono molto severe per quanto riguarda il mondo della ristorazione. Nelle zone gialle, però, il limite messo in vigore riguarda la chiusura dei bar alle ore 18.

Nonostante questo, molte persone hanno deciso di non rispettare queste regole, rischiando la sanzione.

Covid Festival a Roma

Una persona che ha deciso di non rispettare le norme anti-Covid attualmente in vigore è sicuramente il titolare di un bar situato in zona Tibrurtina a Roma. L’uomo ha deciso di organizzare un “Covid Festival” nel suo locale dopo le ore 18.

L’evento è stato pubblicizzato moltissimo, sia sui social che con locandine che erano state affisse in tutte le strade del quartiere. Un evento che avrebbe violato la maggior parte delle norme attualmente in vigore. L’evento era previsto dalle 18 in poi di sabato 21 novembre 2020, ma all’appuntamento si sono presentate le forze dell’ordine, che avevano notato i vari volantini che giravano per annunciare questo festival.

Davanti al locale si sono presentate non solo le persone che volevano partecipare, ma anche le pattuglie della polizia locale, che hanno immediatamente sanzionato il titolare, un cittadino di nazionalità egiziana di 50 anni.

La pena per il titolare del bar non è stata solo la multa, ma anche la chiusura immediata della sua attività. Virginia Raggi, in un post su Facebook, ha spiegato che sono state contestate diverse irregolarità, come la somministrazione del cibo tramite buffet, la mancanza di percorsi che permettessero il distanziamento e la totale assenza di gel disinfettante all’ingresso.