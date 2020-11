Via del Mare: terribile incidente tra auto e moto, morto un uomo e giovane donna gravemente ferita.

Protagoniste del terribile incidente avvenuto sulla via del Mare sono state una macchina e una moto: l’impatto avvenuto tra i due mezzi è stato tremendo, e conta un uomo di 39 anni morto e una ragazza di 26 in gravi condizioni, ricoverata all’ospedale San Camillo.

Grave incidente sulla via del Mare

Il terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 22 novembre sulla via del Mare, a poca distanza dall’uscita del Grande Raccordo Anulare. Lo scontro ha visto coinvolte una moto e una Opel Mokka, che si sono scontrate per cause ancora in via d’accertamento.

Per l’uomo di 39 anni a bordo della moto non c’è stato nulla da fare, è caduto violentemente a terra a causa dello schianto.

Nonostante la tempestività dei soccorsi, l’uomo è morto pochi minuti dopo: gli operatori del 118 hanno solamente potuto constatarne il decesso. La giovane di 26 anni, a bordo del mezzo a due ruote, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma.

Il 37enne alla guida della macchina coinvolta nello scontro è stato trasportato nello stesso ospedale della giovane. L’uomo non sarebbe ferito in maniera grave, ma deve essere sottoposto ai test per verificare la presenza nel sangue di alcol e droga: normale prassi che consente alle forze dell’ordine di ricostruire in maniera precisa la dinamica dell’incidente.

Le indagini

Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo Eur. La strada in direzione di Ostia e l’uscita 28 del GRA è stata chiusa dalle Forze dell’Ordine per circa due ore, in modo da consentire di effettuare le indagini sull’incidente e la messa in sicurezza della strada. La polizia ha sequestrato i veicoli coinvolti nel sinistro, mentre la salma della vittima è stata portata a Tor Vergata per effettuare l’autopsia.