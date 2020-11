L'Italia raggiunge il picco di 50mila morti di covid in soli 60 giorni dopo l'allentamento delle misure preventive della scorsa estate.

In soli due mesi, in Italia si è raggiunto il picco di 50mila morti di Covid, in proporzione ben più grave rispetto ai dati registrati da marzo a ottobre. Da settembre a novembre, si sono registrati 15mila decessi, mentre durante la pandemia si toccò quota 35mila.

Le regioni più colpite rimangono Lombardia e Piemonte.



Covid Italia, registrati 50mila morti

Dall’inizio della pandemia (marzo) fino a novembre 2020, l’Italia ha registrato 50mila morti per Covid.

Numeri certamenti meno “altisonanti” di Usa e altri paesi europei, ma preoccupa il balzo dei decessi. Se da luglio a settembre siamo passati da 34.788 a 35.738 decessi, nei 60 giorni che intercorrono tra il 22 settembre e 22 novembre il numero dei morti è salito vertiginosamente di 15mila unità.

La crescita dei morti fortunatamente non è stata esponenziale. Rispetto alla prima ondata, i decessi si distribuiscono in modo più omogeneo su tutta la penisola.

I dati confermano, tuttavia, che le regioni del nord restano le più colpite, in particolare Lombardia e Piemonte. La prima piange 20mila morti, mentre il Piemonte 5mila.

Come già detto precedentemente, il quadro generale è cambiato e e anche nel resto della penisola i dati sono allarmanti, In Emilia-Romagna si attestano 5300 morti, mentre in Veneto 3200.

Seguono Toscana e Liguria a quota 2200 decessi, contro i “soli” mille di Sicilia, Lazio, Puglia e Marche.

Nonostante in Campania la situazione rimanga di forte emergenza, nei mesi della pandemia si sono registrati 1270 morti. Il Molise resta ancora la regione meno colpita, con soli 100 decessi al 22 di novembre.