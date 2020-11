Nuovo femminicidio in provincia di Catanzaro, dove il corpo di una donna è stato trovato tra gli scogli.

Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne arriva la notizia di un nuovo femminicidio, avvenuto in provincia di Catanzaro. Una donna è stata uccisa a coltellate e il suo corpo è stato abbandonato tra gli scogli, trovato in località Pietragrande, nel Catanzarese.

Nelle stesse ore una donna di 30 anni è stata uccisa dal marito con una coltellata al petto a Cadoneghe, in provincia di Padova.

Donna uccisa a coltellate

Un omicidio efferato, quello che ha portato alla morte di una donna di 52 anni di Stalettì. Per questo delitto è stato sottoposto a fermo del pm un uomo di 36 anni di Badolato, che si pensa possa essere l’autore del terribile gesto.

Secondo le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e della Compagnia di Soverato, l’uomo aveva una relazione extraconiugale con la donna. Di conseguenza, il movente del delitto sembra essere di natura passionale, almeno secondo i primi accertamenti effettuati dalle forze dell’odrine.

Il corpo della donna è stato abbandonato tra gli scogli in località Pietragrande, in provincia di Catanzaro, dove è poi stato trovato dalle forze dell’ordine. La vittima, secondo quanto testimoniato dai componenti della sua famiglia, non era reperibile da almeno 24 ore.

Le indagini sono state immediatamente avviate dai carabinieri di Soverato e dal Comando Provinciale di Catanzaro, con la direzione della Procura della Repubblica di Catanzaro. Stanno cercando di indagare principalmente sugli ultimi contatti che ha avuto la donna quando era ancora in vita. Il 36enne è stato fermato in quanto considerato l’autore del terribile omicidio. L’uomo avrebbe ucciso a coltellate la donna, con cui aveva una relazione, per poi abbandonare il suo corpo tra gli scogli, dove in seguito è stato trovato.