"Il numero dei decessi è destinato a rimanere stabile perlomeno per altre 2 o 3 settimane, magari con leggeri cali".

Il virologo Andrea Crisanti ha avvertito che, sebbene il picco di contagi da Covid sia alle spalle, ci dobbiamo aspettare ancora tanti morti. “Il rapporto all’11,2% tra i tamponi positivi e quelli processati ci dice che la percentuale dei positivi sta scendendo ed è un fatto che è indipendente dal numero dei tamponi fatti.

E quindi è un segno che la trasmissione sta calando, probabilmente abbiamo passato il picco. Anzi sicuramente”. Queste le parole del direttore del Laboratorio di Microbiologia dell’Università di Padova intervistato su RaiNews24 nel corso della trasmissione ‘Studio24’.

“Covid, ancora tanti morti”

“Il numero dei morti” di Covid-19, “purtroppo, è destinato a rimanere stabile perlomeno per altre 2 o 3 settimane, magari con leggeri cali. Purtroppo i decessi riflettono le infezioni che si sono verificate 2, 3 settimane fa, quando l’Italia stava nella fase esponenziale.

Registreremo quotidianamente ancora tanti decessi, speriamo non a questi ritmi, ma saranno ancora numeri importanti”, ha continuato il virologo il quale ricorda che “purtroppo la curva dei decessi non è parallela a quella dei contagi. Lo abbiamo imparato dalla prima ondata”..

Sulle scuole invece dice: “Una questione di metodo. Abbiamo gli strumenti per verificare qual è l’impatto della riapertura delle scuole? Se sì riapriamo, se è no è chiaro che dobbiamo attrezzarci”.

Per quanto riguarda gli impianti sciistici, “il grafico dei morti ci fa riflettere che ci sono altri problemi di carattere sociale e morale, perché io, onestamente, non penserei di andare a sciare sapendo che ci sono ancora centinaia di morti al giorno.

Sono scelte personali e sicuramente gli operatori sciistici hanno il diritto di lavorare, però sappiamo che come si allentano presa e attenzioni sull’emergenza, sicuramente si dà una possibilità al virus di trasmettersi”.

Infine sul Natale: “Penso ci debbano essere, e sicuramente ci saranno, delle misure di buonsenso da un lato per salvare la parte economica del Natale e dall’altro per fare sì che questo non si accompagni a una ripresa dei contagi”.