Pordenone uccide campagna costituisce

Nuovo episodio di femminicidio a Pordenone: uomo uccide la campagna di 34 anni e si costituisce.

Un nuovo episodio di femminicidio si è consumato in Italia, a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, dove un un uomo di 33 anni ha ucciso la compagna e si è presentato in Questura con le mani ancora sporche di sangue per costituirsi.

La vittima, 34 anni, è morta a seguito delle numerose coltellate al collo ricevute e gli agenti della Squadra Mobile della Questura e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico- Squadra Volante hanno trovato il suo corpo nell’abitazione che condivideva con il compagno. Il killer, reo confesso, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato e verrà presto sottoposto all’interrogatorio da parte del pm incaricato del caso.

L’omicidio di Pordenone si aggiunge agli altri due dello stesso genere verificatesi nella giornata di ieri, 25 novembre, data dedicata come è noto alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Molto è ancora da fare in tal senso in Italia. I due episodi a cui si faceva riferimento sono avvenuti uno in Calabria, a Stalettì, in provincia di Catanzaro, mentre l’altro nelle località del padovano.

Nel primo caso la vittima era una donna di 52 anni e ad ucciderla è stato un uomo di 36 anni, ma avrebbe anche un complice; nel secondo caso a morire è stata una ragazza di 30 anni, Abioui Aycha, deceduta sotto i colpi mortali del marito 39enne Abdelfettah Jennati che l’ha accoltellata al petto.

La coppia, originaria del Marocco ma da diverso tempo residente in Italia, aveva 3 figli ed era in attesa del quarto.