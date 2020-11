Prima l'ha violentata e poi picchiata: la polizia sulle tracce dell'aggressore che ha quasi ucciso una ragazza di 21 anni a Roma.

Tragedia sfiorata nella notte tra giovedì 16 e venerdì 27 Novembre 2020 a Borgo Piave, alle Porte di Latina, Roma. Una ragazza di soli 21 anni, che di notte si prostituisce in quella zona, è stata violentata e picchiata da un uomo.

Secondo una prima riscostruzione dei fatti l’aggressore l’avrebbe costretta a non urlare, per poi abusare di lei e picchiarla brutalmente. L’uomo l’avrebbelasciandola a terra dolorante e piena di lividi.

Prima di andarsene, l’aggressore avrebbe preso i soldi dalla borsa della vittima e spaccato il suo cellulare.

La ragazza, sotto chock per quanto accaduto, non ha chiesto aiuto a nessuno. Vicino al luogo dove si è consumata l’aggressione sono passate alcune persone ma la 21enne non ha avuto il coraggio di fermare nessuno. Solo in seguito, quando è sopraggiunta un’amica, si è lasciata andare raccontando quanto era appena successo.

Ragazza violentata a Roma

La giovane ha deciso di sporgere denuncia accompagnata in commissariato proprio dall’amica. La giovane è riuscita a dare una descrizione del suo aggressore il quale però, al momento, risulta ancora non identificato e a piede libero. In seguito alla denuncia, la ragazza è stata trasportata in ospedale per ricevere dai medici tutte le cure del caso. Immediatamente sono scattate le indagini della Polizia.

Questo è l’ennesimo episodio di violenza contro una giovane donna che si registra quest’anno nella capitale.

In Estate una ragazza di 19 anni è stata violentata in pieno giorno, all’uscita di un supermercato, nel quartiere Testaccio. In quel caso, le forze dell’ordine sono riuscite ad arrestare l’uomo autore della violenza.