Le messe di Natale si svolgeranno in piena sicurezza, seguendo le norme anti-Covid: le rassicurazioni di monsignor Meini.

Monsignore Mario Meini, presidente della Cei, ha spiegato che le messe di Natale si svolgeranno nella piena osservanza delle regole anti-Covid. Il vescovo ha invitato i fedeli a trovare degli spazi per le preghiere e ha sottolineato che è possibile celebrare le messe in totale sicurezza.

Covid e messe di Natale, le parole della Cei

“Se le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a una cura particolare e alla prudenza, ciò non deve scoraggiarci. In questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare in condizioni di sicurezza. Siamo certi che sarà così anche nella prossima solennità del Natale” ha dichiarato il monsignore Mario Meini. “I tempi di Avvento e Natale costituiscono un’occasione favorevole per trovare spazi di preghiera, capaci di sostenere e dare senso alla vita quotidiana.

Preghiera individuale e comunitaria, comunque intensa, eventualmente anche utilizzando alcune possibilità offerte dalle tecnologie digitali” ha aggiunto il vescovo.

Mario Meini ha ricordato anche che, nonostante i numeri della pandemia da Coronavirus siano in fase di miglioramento, non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Non devono mancare la responsabilità e la prudenza. “Dobbiamo rinnovare l’impegno verso ‘il valore unico dell’amore’, come ci ricorda Papa Francesco nell’Enciclica Fratelli tutti” ha spiegato il vescovo.

“I cristiani sono chiamati, insieme a tutti i cittadini, a fare la propria parte: sul piano sanitario rispettando tutte le norme precauzionali anti-contagio; nell’ambito professionale compiendo il proprio dovere; nella sfera personale attendendo responsabilmente ai compiti che spettano a ogni membro della società” ha concluso Mario Meini.