Un ragazzo di 26 anni è morto in sella alla sua motocicletta in un tragico incidente stradale avvenuto a Salica, in provincia di Crotone.

Tragedia a Salica, in provincia di Crotone, dove nella serata di giovedì 10 dicembre un giovane di 26 anni di nome Luca Riillo è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto mentre era in sella alla sua motocicletta. Per cause ancora da chiarire, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo lungo la strada provinciale che collega Crotone alla città di Isola Capo Rizzuto, finendo scaraventato su un terreno agricolo sottostante la carreggiata delle litoranea.

Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, purtroppo il 26enne è morto qualche ora dopo.

Incidente a Crotone, morto motociclista 26enne

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, a chiamare per primo i soccorsi sarebbe stato il proprietario del terreno agricolo una volta udito il botto provocato dall’incidente, avvenuto intorno alle ore 18:30 d giovedì. Una volta arrivata l’ambulanza del 118 il 26enne è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale San Giovanni Di Dio di Crotone, ma nonostante l’immediato ricovero purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare e i medici ne hanno dichiarato il decesso in serata.

Sul posto sono giunte anche le pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Stradale, che stanno al momento effettuato gli accertamenti del caso per chiarire l’effettiva dinamica dell’incidente. Nel frattempo sui social sono decine le persone di Isola Capo Rizzuto e della provincia di Crotone che stanno esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa del giovane.