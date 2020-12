Mentre mantiene i contatti con il governo britannico, l'Oms ha annunciato che la nuova variante Covid è già diffusa in Olanda, Danimarca e Australia.

Atterrati, nella giornata di domenica 20 dicembre, i passeggeri dell’ultimo volo proveniente da Londra all’aeroporto di Fiumicino, a Roma. Al momento della partenza non sapevano nulla della nuova variante Covid scoperta proprio al di là della Manica. Il loro imbarco era dunque avvenuto regolarmente.

Solo all’arrivo hanno scoperrto che il Ministro Speranza aveva appena firmato l‘ordinanza che dispone il blocco dei voli dalla Gran Bretagna in Italia fino al 6 gennaio.

Ultimo volo da Londra

“Sono scappata”, ha ammesso però una passeggera, filmata da Repubblica. “Avevo capito che la situazione stava peggiorando e ce l’ho fatta a tornare. Sono stata fortunata”. Un altro ragazzo invece ha dichiarato: “La situazione a Londra è fuori controllo, le autorità non ci hanno informato di questo nuovo ceppo. Quindi chi è partito nei giorni scorsi ormai l’avrà diffuso ovunque”.

Sullo stop dei voli tra Italia e Inghilterra, è intervenuto anche il Governatore del Lazio e segretario del pd Nicola Zingaretti: “Bene la scelta del Governo di bloccare i voli da Londra. A Fiumicino abbiamo predisposto tampone per tutti gli arrivi degli aerei già in volo”.

Nuova variante Covid

Lo stop dei voli è stato deciso nella giornata di sabato 19 dicembre dal Ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus – aveva scritto sul proprio profilo Facebook -. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”.

Non si era inoltre fatto attendere l’intervento del Ministro della Salute Speranza: “Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione. La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”.