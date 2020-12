“Merito del voto e offerte che abbiamo fatto alla Madonna”: Fiesco, paesino nel cremonese, conta zero morti Covid.

A Fiesco, comune con poco più di mille abitanti in provincia di Cremona, si contano zero deceduti a causa del Covid. “Merito del voto e offerte che abbiamo fatto alla Madonna” lo scorso marzo.

La Madonna protegge Fiesco dal Covid

Un voto alla Madonna per salvare il paese di Fiesco dal Covid. Durante lo scoppio della pandemia lo scorso febbraio, il paesino, non poi così lontano dal focolaio di Codogno, era in allerta. Poi, l’intervento del parroco, don Mario Dalé: “Ho chiesto ai miei parrocchiani di rinunciare a qualcosa, di offrire un dono alla Madonna, insomma di fare un voto per chiedere alla Vergine Maria di stendere le sue mani sul paese. Ho chiesto di proteggerci”. Ed effettivamente è stato proprio così.

Il piccolo paesino di Fiesco, (paese di 1.219 abitanti nella pianura cremonese), grazie all’intercessione alla vergine Maria, conta zero deceduti per Covid. L’unica eccezione, racconta il sindaco Luigi Piacentini a Il Giorno Cremona, è stata ” una sola vittima, ma prima del voto e si è trattata di una persona che era da poco venuta ad abitare qui”.

Pochi contagi al termine delle due ondate

Al termine della prima ondata si contavano solo 25 positivi, tra cui il primo cittadino, e al termine della seconda invece solo 13 contagi.

Come ringraziamento alla Madonna, il parroco ha raccolto quanto donato dai fedeli e si realizzerà una corona che sarà posta sulla statua che la raffigura, il prossimo settembre. In quell’occasione ci sarà una grande festa a cui sarà presente anche il vescovo, con la speranza che a settembre la pandemia Covid sarà solo un brutto ricordo. Intanto, ricorda il parroco, “noi continuiamo a pregare la Madonna perché ci preservi dai lutti”.