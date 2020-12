Un ragazzo di 28 anni, che ha tentato il suicidio poiché aveva perso il lavoro, è stato salvato in extremis dalle forze dell'ordine.

Un tragedia sfiorata a Mirano, in provincia di Venezia. Un ventottenne ha tentato il suicidio impiccandosi ad un albero. L’intervento dei Carabinieri, allertati da una telefonata, è stato provvidenziale. Gli agenti hanno trovato il ragazzo in fin di vita. Era incosciente e cianotico, ma dopo essere stato sollevato è riuscito a riprendere conoscenza.

L’estremo gesto sarebbe stato causato dalla recente perdita del lavoro e da problemi sentimentali.

Il suicidio del 28enne

Il ragazzo ha tentato il suicidio alla vigilia di Natale. Il lenzuolo legato ad un ramo e stretto attorno al collo. I piedi erano sollevati da terra quanto bastava per compiere l’estremo gesto.

I Carabinieri di Noale hanno compiuto un vero e proprio miracolo individuandolo nel bosco e salvandolo. Il ventottenne, dopo avere ripreso conoscenza, è scoppiato in lacrime.

Agli agenti ha rivelato di avere perso il lavoro il giorno prima e di avere problemi con l’ex compagna ed il figlio. Successivamente ha chiesto di potere andare a casa per prendere le sigarette, ma lì ha tentato di afferrare un coltello, probabilmente per cercare nuovamente di togliersi la vita.

È stato trasportato in ospedale.