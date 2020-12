Capodanno senza fuochi d'artificio a Benevento, l'ordinanza del sindaco Mastella.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha firmato un’ordinanza comunale che vieta nella città campana i fuochi d’artificio a Capodanno, nello specifico dalla mezzanotte di oggi, 30 dicembre, fino a quella del 2 gennaio. Il divieto si estende a qualsiasi tipo di botto, che è da considerarsi vietato in città.

L’ordinanza non è un anomalia per la Campania, visto che anche tanti altri comuni della regione hanno optato per scelte simili con l’obiettivo di evitare gli assembramenti e mostrare rispetto nei confronti delle molte persone scomparse quest’anno per il covid.

Capodanno senza fuochi d’artificio

Nell’ordinanza del primo cittadino beneventano si legge: “È consuetudine diffusa celebrare il Capodanno con l’accensione e lo sparo di fuochi d’artificio, petardi, botti razzi e simili artifizi pirotecnici.

Gli stessi – continua – anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono causare lesioni e gravi danni fisici, sia a chi le maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito mettendo a rischio l’incolumità delle persone”.

C’è poi tutta la questione legata al rumore che gli stessi botti di capodanno generano andando a ledere in particolar modo alla salute dei più fragili e degli animali: “Il rumore intenso – si legge nell’ordinanza – e il fumo generato dall’uso incontrollato di fuochi d’artificio, petardi, botti razzi e simili artifizi pirotecnici generano nei soggetti più fragili e negli animali fenomeni di forte stress, disorientamento e panico oltre che in generale possibili danni, diretti e indiretti, all’integrità fisica di chi ne venga fortuitamente colpito”.