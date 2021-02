Napoli, perde diamanti dal valore di 50 mila euro in un supermercato

Un uomo ha perso 50 mila euro di diamanti in un supermercato a Napoli. In città, si cerca assiduamente lo sconosciuto al fine di restituirgli i preziosi.

Un uomo ha perso un sacchetto all’interno del quale erano presenti dei diamanti: la vicenda è avvenuta in un supermercato, a Napoli, ed è stata integralmente registrata dalle telecamere di videosorveglianza del posto.

Napoli, perde 50 mila euro di diamanti in un supermercato

In relazione alle immagini catturate dal circuito di videosorveglianza, un uomo è entrato in un supermercato, a Napoli. Già mentre il soggetto varcava l’ingresso dell’attività commerciale, i fotogrammi immortalati ritraggono un sacchetto penzolare da una tasca dello sconosciuto. Poco dopo, l’uomo si dirige alle casse per pagare il proprio acquisto e poi andare via, senza rendersi conto di aver perso il sacchetto, scivolato a terra durante la sua permanenza di circa dieci minuti all’interno del supermercato.

Il sacchetto è stato, poi, trovato da uno degli addetti del market che lo ha consegnato al titolare dell’esercizio. Visionando il contenuto dell’involucro rinvenuto, sono stati scoperti al suo interno tre diamanti, ognuno dei quali corredato da certificato di autenticità e purezza, del valore complessivo di 50 mila euro.

Le tre pietre preziose sono attualmente custodite dal legale del supermercato in quanto, dopo aver segnalato la vicenda alle autorità competenti, il Comune di Napoli ha dichiarato di non possedere una cassaforte adeguata a custodire in sicurezza un simile bene, presso l’ufficio oggetti smarriti.

Per questo motivo, i diamanti sono stati affidati al legale del market: intanto, si è provveduto a lanciare un appello finalizzato a rintracciare l’uomo e sollecitarlo a recuperare quanto disperso.