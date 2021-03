Tutta la Lombardia passa in zona arancione scuro dal 5 al 14 marzo: in arrivo l'ordinanza del Presidente Fontana.

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana sta per firmare un’ordinanza che estende la zona arancione scuro, attualmente in vigore in diversi comuni e province, a tutto il territorio regionale. La misura sarà valida da domani, venerdì 5 marzo, fino al 14 marzo.