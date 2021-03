Bari, muore bimbo di 18 mesi investito per sbaglio dal padre

Un bimbo di 18 mesi è morto dopo essere stato investito per errore da suo padre, che ha fatto retromarcia.

Una tragedia davvero terribile quella che è accaduta in un parcheggio di Modugno, in provincia di Bari. Un uomo ha fatto retromarcia con la sua auto e ha investito il figlio di soli 18 mesi, che purtroppo è morto. L’uomo non si era reso conto che il bambino era dietro l’auto.

Investito per errore dal padre

Un bambino di soli 18 mesi, di nazionalità cinese, è morto nella serata di ieri, sabato 6 marzo, dopo essere stato investito per errore dall’automobile guidata da suo padre. La terribile tragedia è avvenuta in un’area parcheggio sulla Sp1 a Modugno, in provincia di Bari. Secondo la prima ricostruzione, basata sul racconto dei familiari, il bambino era in strada e si è posizionato dietro la macchina, senza che il padre se ne accorgesse.

L’uomo ha messo in moto la sua auto in retromarcia e per sbaglio lo ha completamente travolto. Non è chiaro chi fosse presente al momento dell’incidente, ma dai racconti è emerso che l’uomo non si è reso conto che il bambino fosse dietro la macchina.

I carabinieri, coordinati dal pm di turno Lanfranco Marazia, stanno cercando di accertare in modo corretto e preciso la dinamica dei fatti, verificando anche la presenza di eventuali telecamere di video-sorveglianza, che potrebbero aver immortalato il momento dell’impatto.

Sul posto sono già stati effettuati tutti i rilievi del caso. Dopo l’incidente, il bambino è stato portato all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, con l’auto privata, ma secondo quanto è stato riportato, è arrivato già privo di vita. La Procura nelle prossime ore valuterà se disporre l’autopsia.