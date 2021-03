Per evitare assembramenti i nuovi colori delle regioni potrebbero entrare in vigore già a partire dal weekend e non da lunedì.

La riunione tra l’esecutivo e i governatori prevista nella giornata di oggi potrebbe essere decisiva per stabilire i nuovi colori delle regioni senza attendere il consueto monitoraggio dell’ISS del venerdì: non è escluso che il passaggio da una zona all’altra possa quindi partire già dalla mezzanotte di domani e non da lunedì per blindare il fine settimana ed evitare assembramenti.

Nuovi colori delle regioni da weekend

L’idea è quella di anticipare al sabato l’entrata in vigore delle ordinanze che disciplinano i colori, da qualche settimana fissata per il lunedì. In questo modo si blinderebbe il weekend con i relativi rischi di affollamento delle zone della movida e delle vie dello shopping. Per il momento le regioni che potrebbero rischiare le misure più restrittive della zona rossa sembrerebbero essere Lombardia e Piemonte.

Se la riunione con i governatori opterà per far scattare in anticipo le limitazioni, già il weekend del 13 e 14 marzo potrebbe essere caratterizzato dalla chiusura di tutte le attività commerciali ritenute non essenziali e dal divieto di uscita dal proprio domicilio se non per comprovate esigenze.