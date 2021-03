Irruzione delle forze dell'ordine al Parco di Levante per un pic nic organizzato su Whatsapp.

Una cinquantina di persone sono state sorprese dai carabinieri mentre stavano pranzando assieme senza rispettare nessuna delle restrizioni anti-Covid, partendo dalle mascherine fino al distanziamento, nel Parco di Levante, a Cesenatico. Il pic nic è stato organizzato con un tam tam sui social e su Whatsapp.

Venti di loro sono stati anche sanzionati per essersi spostati dal comune di residenza senza un valido motivo.

Pic nic no mask nel cesenatico

A causa dell’accaduto, il sindaco, Matteo Gozzoli, è stato poi costretto a chiudere il Parco di Levante, riaprendolo solo stamattina, 22 marzo 2021.

Su Facebook si possono leggere queste parole del sindaco: “Non avrei mai voluto farlo e non credevo ce ne fosse bisogno, ma qualche ora fa i carabinieri, insieme alla polizia locale, sono dovuti intervenire nel Parco di Levante per bloccare un ritrovo di circa 50 persone che non rispettavano il distanziamento e non indossavano le mascherine.

In varie chat giravano da giorno messaggi per questo picnic. Chi lo ha organizzato è ovviamente incurante delle regole e del dramma che stiamo vivendo, oltre che del dolore di chi ha perso i propri cari o di chi ha vissuto momenti difficili in ospedale. La situazione è difficile anche dal punto di vista psicologico, ma tutti dobbiamo fare la nostra parte: la campagna vaccinale ha ingranato, manca poco alla fine del tunnel” ha concluso il sindaco Gozzoli.

Per evitare problemi, il Parco era stato chiuso nella giornata di domenica e ha riaperto di lunedì. Iniziative del genere, però, costringeranno l’amministrazione comunale a chiudere l’area di verde ancora per diversi giorni. “Ringraziamo i carabinieri e la polizia locale per il pronto intervento“.