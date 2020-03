Filosofo e matematico francese, Cartesio è stata una delle figure chiave per lo sviluppo del pensiero filosofico e matematico moderni.

Conosciuto da tutti per la celebre affermazione “Penso, dunque sono”, Renè Descartès è stato un filosofo e matematico rivoluzionario vissuto nel 1600. Per comprendere opere e pensiero di Cartesio è necessario raccontarne anche la vita.

Cartesio: la vita e le opere

Egli nasce il 31 marzo 1596 da una nobile famiglia di avvocati a La Haye, in Turenna (Francia). Compie i primi studi in casa sotto la guida di un precettore e successivamente in un collegio gesuita, dove studia logica, fisica, matematica e le dottrine umanistiche. Finito il collegio e compiuti i 18 anni decide volontariamente di entrare nell’esercito, dal quale uscirà sotto consiglio di Isaac Beeckman: scienziato olandese che lo spingerà a concentrarsi sullo studio della matematica e della fisica.

In seguito viaggia molto e si reca anche in Italia, dove soggiorna a Venezia, Roma e Firenze.

Entrando in contatto con numerosi studiosi e soprattutto con il cardinale Pierre de Bérulle, approfondisce la sua conoscenza scientifica e il suo pensiero sulla religione. A causa dei suoi scritti, in cui elabora una nuova tipologia di pensiero che viene considerato eretico e immorale, viene vietato l’insegnamento della sua dottrina in diverse università. Subirà un trattamento che a tratti ricorda quello inflitto a Galileo Galilei. Deluso da questo ambiente ostile, accetta l’invito della regina Cristina di Svezia e si reca alla sua corte, luogo in cui morirà a causa di una grave infezione polmonare l’11 febbraio 1650.





Tra le più celebri opere del filosofo francese, è necessario ricordare:

Discorso sul metodo (1637), narrazione del suo percorso intellettuale e opera-manifesto della rivoluzione da lui attuata. Qui spiega minuziosamente il metodo che ha elaborato.

(1637), narrazione del suo percorso intellettuale e opera-manifesto della rivoluzione da lui attuata. Meditationes de prima philosophia (1641), trattato tecnico in lingua latina, destinato e rivolto ai teologi, in cui si trova la sua più celebre affermazione “Cogito, ergo sum”.

(1641), trattato tecnico in lingua latina, destinato e rivolto ai teologi, in cui si trova la sua più celebre affermazione “Cogito, ergo sum”. Le passioni dell’anima (1649), ultimo trattato cartesiano in cui cerca di stilare una gerarchia delle passioni, analizzandone il modo in cui si manifestano e descrivendone le cause

Cartesio: il pensiero filosofico

Espresse concetti e metodologie così importanti che nel corso dei secoli pensatori e scienziati, tra cui Albert Einstein, li ripresero e li utilizzarono come fondamenti per dar vita al loro. Egli riteneva che non fosse impossibile la conquista del sapere, nel senso più ampio ed alto possibile e illustrò il metodo per raggiungere tale obiettivo. Strumenti di questo metodo sono la fisica e la matematica, discipline utili allo scopo perché vertono su un oggetto chiaro e definito.

Riassumendo e semplificando i suoi scritti, si identificano quattro regole principali.

La prima è la regola dell’evidenza, ovvero di definire come veritiero solo ciò che appare immediato e semplice. La seconda è quella dell’analisi, della scomposizione del problema in parti più elementari. La terza è la regola regola della sintesi, ossia di passare da concetti più semplici a concetti man mano più complessi. L’ultima è quella dell’enumerazione, ovvero del controllo sistematico delle regole precedenti.

Sintetizzando invece il suo pensiero riguardo a Dio, egli spiegava che esistono solo tre tipi di idee nella mente umana: quelle avventizie, riferite ad oggetti esterni, quelle fattizie, inventate spontaneamente dal soggetto e quelle innate. Secondo lui Dio fa parte di quest’ultima categoria di idee, anzi è stato proprio Dio a imprimerci innatamente l’idea di sè.

Come prova della sua esistenza espose la prova ontologica, ovvero che Dio esiste necessariamente poiché è impossibile pensare a Dio senza includere l’esistenza della sua natura.