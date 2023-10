Riunione a distanza tra Biden, Meloni, Macron, Scholz, Sunak per aggiornare le posizioni riguardo alla guerra in Israele: condanna per Hamas e priorità agli ostaggi

L’Occidente guarda al conflitto tra Israele e Palestina. «Fermo sostegno a Israele e condanna per Hamas», dichiara la premier italiana all’unisono con gli omologhi di Usa, Francia, Germania e Regno Unito. Meloni, Biden, Macron, Scholz e Sunak si sono riuniti in videocollegamento nella serata di lunedì 9 ottobre per aggiornare le loro posizioni riguardo al conflitto in corso in Medio Oriente.

Sostegno allo stato ebraico dagli Stati Uniti e dagli alleati europei

I leader suddetti hanno espresso solidarietà e sostegno nei confronti dello Stato ebraico e dei «suoi sforzi per difendersi», sottolineando come priorità gli ostaggi e riconoscendo tuttavia le «legittime aspirazioni del popolo palestinese». Ecco di seguito la nota diffusa da Palazzo Chigi dopo il videocollegamento:

«I cinque capi di Stato e di governo hanno espresso un fermo sostegno a Israele e un’inequivocabile condanna degli spaventosi atti criminali di Hamas, che hanno causato un terribile numero di vittime innocenti, inclusi bambini, donne e anziani. Si è quindi discusso delle iniziative politiche più urgenti da intraprendere insieme. La tutela della vita degli ostaggi, a partire dai bambini anche di tenera età, è una priorità assoluta e su di essa si concentreranno gli sforzi diplomatici».

Giorgia Meloni per la tutela della popolazione civile coinvolta

La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, «nel riaffermare il diritto di Israele a difendersi», aggiunge a quanto detto la necessità di bloccare la crisi all’interno della regione e tutelare la popolazione civile coinvolta.