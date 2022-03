Damiano dei Maneskin, il significato e la marca della collana con la farfalla: qual è il suo prezzo?

Damiano dei Maneskin ha mostrato ai fan una nuova collana che ha subito attirato la loro attenzione. Si tratta di un gioiello d’oro, che ha una grande farfalla nel mezzo. Scopriamo il significato, la marca e il prezzo.

Damiano dei Maneskin: il significato della collana

Da quando ha fatto il suo debutto nel mondo della musica, Damiano dei Maneskin è diventato un vero e proprio sex symbol. Non è solo la sua voce ad attirare l’attenzione, ma anche i look che sfoggia sul palco e nella vita quotidiana. Nelle ultime ore, il cantante si è mostrato ai seguaci con un nuovo gioiello che ha subito catturato l’interesse dei follower. Si tratta di una collana d’oro, con una grande farfalla nel mezzo.

Il suo significato, però, non a nulla a che fare con la primavera. Simbolo di cambiamento e trasformazione, la farfalla porta con sé un messaggio di rinascita, di nuovo inizio.

La collana di Damiano è firmata Gucci: il prezzo

Damiano indossa una collana firmata Gucci. Una scelta che non è casuale, visto che tutti i membri dei Maneskin sono i nuovi testimonial della casa di moda. Nello specifico, questa sfoggiata da David appartiene alla collezione Le Marché des Merveilles, disegnata dal designer Alessandro Michele.

La farfalla, il pezzo forte del monile, è impreziosita da piccoli diamanti posizionati sulle ali. Sul sito di Gucci, neanche a dirlo, la collana è sold out. In altri shop online, però, si trova in vendita al prezzo di 2,200 dollari, poco meno di 2mila euro.

Damiano dei Maneskin e l’amore per le farfalle

Come mai Damiano ha scelto questa collana? Molto probabilmente, non si tratta di una decisione presa per caso.

Le farfalle, infatti, fanno parte della sua vita da sempre. Non a caso, è questo il suo animale guida. Ce l’ha perfino tatuato sul corpo, con la scritta Dad, ovvero papà.