Dana Saber contro un concorrente del GF Vip: "Persona terribile"

Dopo aver svelato che alcuni concorrenti del GF Vip avrebbero i loro telefoni cellulari all’interno della Casa, Dana Saber si è scagliata contro uno dei volti del reality show.

Dana Saber: le accuse via social

Dana Saber è stata senza dubbio una delle concorrenti più discusse del GF Vip e, nelle ultime ore, alcune delle sue parole hanno generato il caos in rete (ha infatti affermato che alcuni concorrenti del GF Vip avrebbero i loro telefoni cellulari all’interno della Casa). La Saber si è anche scagliata pubblicamente contro il suo ex coinquilino Edoardo Tavassi, che non ha stentato a definire una “persona terribile”.

“Per quanto mi riguarda è una persona davvero terribile, perché innanzitutto gioca così sporco dentro quella Casa che veramente è troppo palese. E’ molto interessato a dividere Antonella e Edoardo”, ha affermato la Saber. Sui social la modella ha anche postato una serie di video a conferma di quanto da lei sostenuto e che per lo più riguardano lo stesso Edoardo. Al momento il fratello di Guendalina non è stato messo a parte di quanto affermato dalla Saber nei suoi confronti e in tanti si chiedono se i due avranno modo di chiarirsi faccia a faccia. Sulla questione non è dato sapere di più e in tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno nuovi sviluppi.