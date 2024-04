L’Aula della Camera ha respinto con 213 no, 121 sì e 3 astenuti la mozione di sfiducia presentata dal M5s e sottoscritta da tutte le opposizioni (ad eccezione di Italia Viva) contro Daniela Santanchè.

La decisione nell’Aula della Camera per la ministra Santanchè

La ministra, indagata per truffa ai danni dell’Inps e falso in bilancio del Turismo non era presente nell’Aula di Montecitorio per impegni legati al suo ruolo di ministro. I due ministri sotto accusa non erano in aula e i banchi dell’esecutivo sono rimasti vuoti per gran parte della giornata.

Le parole di Daniela Santanchè prima della decisione

«L’opposizione fa la sua parte rendendo più forte la maggioranza. Sono zero preoccupata: male non fare, paura non avere. Non ho sentito Meloni in queste ore, ma la sento spesso e la vedo a ogni Consiglio dei ministri».

Respinte mozioni di sfiducia di Daniela Santanchè e Matteo Salvini

Nella giornata di ieri, mercoledì 3 aprile, sempre alla Camera è stata respinta anche la mozione di sfiducia contro Salvini per i rapporti della Lega con Russia Unita: 129 i sì, 211 i no e 3 gli astenuti.