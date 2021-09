Daniele Interrante e la giovanissima fidanzata scatenano il caos: l’intervento dell’ex Guendalina Canessa

La recente relazione di Daniele Interrante con la fidanzata 22enne ha scatenato la bufera sui social: ecco come ha reagito l'ex moglie Guendalina Canessa

La vita privata di Daniele Interrante è tornata letteralmente alla ribalta del gossip. Lo storico ex tronista di Uomini e Donne ha infatti reso pubblica la sua attuale relazione con la fidanzata 22enne, assai giovane se paragonata ai suoi 40 anni.

Proprio questa enorme differenza d’età ha scatenato il caos mediatico, nello specifico quando Alessandro Rosica ha raccontato sui social alcuni dettagli della love story in questione.

L’esperto di gossip ha rivelato in particolare che la giovane, all’inizio della sua relazione con Daniele, non era ancora maggiorenne. Tale affermazione ha scatenato le ire della diretta interessata, che si è detta “allibita dalle falsità scritte da questo giornalista, se così si può chiamare, dato che la prerogativa dei giornalisti è accertarsi e diffondere la verità”.

Daniele Interrante scatena la bufera

La 22enne ha inoltre precisato di essere fidanzata con Daniele Interrante da 2 anni e mezzo e che la loro è una relazione felice e serena. Inoltre per loro la disparità generazionale non è un peso e i motivi per cui hanno tenuto inizialmente segreta la loro storia è stato per decisioni personali. Ricordiamo che l’opinionista milanese ha già una figlia, Chloe, nata nel 2010 dalla sua precedente storia con Guendalina Canessa.

Sulla vicenda è peraltro intervenuta proprio l’ex moglie di Interrante nonché ex gieffina, la quale ha precisato come l’ex tronista abbia già querelato chi di dovere.

Ex nuotatore agonistico, Daniele ha debuttato in tv in Il brutto anatroccolo condotta da Amanda Lear. Ha quindi iniziato la carriera di modello per poi diventare nel 2003 un tronista di Uomini e Donne. Da lì ha raggiunto la popolarità, che lo ha portato a fare anche un film con il collega Costantino Vitaliano.