Daniele Interrante, la bordata a Melissa Satta: "Non le farei fare neanche le previsioni del tempo"

Daniele Interrante ha deciso di replicare personalmente ad alcune delle affermazioni fatte dalla sua celebre ex, Melissa Satta, durante la sua intervista a Belve.

Daniele Interrante contro Melissa Satta

A quanto pare i rapporti non sarebbero dei migliori tra Daniele Interrante e Melissa Satta e lui stesso ha deciso di replicare alle parole della showgirl a cui è stato legato tra il 2003 e il 2006.

“Non ho visto tutta l’intervista a Belve, ma qualche pezzo. Siamo stati insieme qualche anno e io l’ho aiutata all’inizio. Se mi pento di averla portata in questo ambiente? Se dovessimo pensare al merito ad oggi io a Melissa Satta non farei fare nemmeno le previsioni del tempo. Se lei deve il suo successo a me? Non mi piace prendermi meriti e vantarmi. Però sicuramente sì. Comunque le detti dell’ingrata perché in un’intervista parlò bene di tutti i suoi ex tranne me. Forse non sono abbastanza tamarro o non faccio il calciatore. Se era lei l’uomo di casa? Io ho sempre portato i pantaloni, i suoi si fidarono anche nel farla venire a Milano, dove ho trovato casa, ho comprato una macchina”, ha dichiarato Interrante. Melissa Satta replicherà alle sue parole? I due hanno vissuto un’importante storia d’amore quando lei era ancora agli inizi della sua carriera come modella, mentre oggi sembra aver trovato la serenità sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista sentimentale (è legata a Matteo Berrettini).