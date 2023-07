Brutto incidente d’auto per Daniele Schiavon. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, attualmente tentatore di Temptation Island, è rimasto coinvolto in un sinistro che ha avuto luogo a Roma, sulla via Aurelia.

Daniele Schiavon ha avuto un incidente

Stando a quanto riferisce Fanpage.it, sabato 15 luglio 2023 Daniele Schiavon ha avuto un brutto incidente d’auto. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, in questo momento tentatore di Temptation Island, stava percorrendo la via Aurelia, a Roma, in compagnia di alcuni amici, quando la vettura si è ribaltata più volte, probabilmente a causa di un tamponamento.

Le dinamiche dell’incidente

L’incidente d’auto in cui è rimasto coinvolto Daniele è avvenuto intorno alle 18 di sabato 15 luglio. Schiavon aveva trascorso la mattinata in barca con alcuni amici, poi è tornato verso Roma. Anche se la vettura era dell’ex corteggiatore, non c’era lui alla guida. Il tentatore era seduto sui sedili posteriori, con la cintura allacciata e, al momento dell’impatto, stava dormendo. La macchina si è ribaltata più volte e quando ha finito la sua corsa, i passeggeri sono tutti usciti dal mezzo sulle proprie gambe.

Come sta Daniele Schiavon?

Subito dopo l’incidente, Daniele e i suoi amici sono stati soccorsi da alcuni passanti. Tra questi c’era anche un infermiere che ha provveduto a medicarli. In seguito, sono stati portati tutti in ospedale. Nessuno dei passeggeri è in pericolo di vita, ma qualcuno di loro ha riportato ferite importanti. Ad uno dei ragazzi sono stati applicati 20 punti di sutura alla testa. Schiavon ha dolori al collo e alla testa. Ha riportato un colpo di frusta e dovrà fare ulteriori controlli al ginocchio. Per il momento non ha rilasciato dichiarazioni perché è ancora scosso.