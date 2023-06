Tutto su Temptation Island 2023: conduttore, coppie, tentatori e tentatrici (alcuni già visti).

Dopo un anno di assenza, Temptation Island 2023 è pronto per tornare in televisione. Lunedì 26 giugno debutta su Canale 5 la nuova stagione del programma delle tentazioni: vediamo chi sono conduttore, coppie, tentatori e tentatrici.

Temptation Island 2023: conduttore, coppie, tentatori e tentatrici

Lunedì 26 giugno 2023 va in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. Il conduttore, come sempre accaduto dall’inizio del programma in formato Nip, è Filippo Bisciglia. Sono state arruolate sei coppie e 28 single, 14 tentatori e altrettante tentatrici.

Temptation Island 2023: le coppie

A Temptation Island 2023 partecipano sette coppie: Gabriela e Giuseppe, fidanzati da sette anni; Alessia e Davide, insieme da undici anni; Daniele e Vittoria, fidanzati da quattro anni; Manu e Isabella, insieme da tre anni e mezzo; Ale e Federico, fidanzati da tre anni; Francesca e Manuel, insieme da due anni e mezzo; Perla e Mirko, fidanzati da cinque anni. Ognuno di loro ha deciso di partecipare al programma delle tentazioni per un motivo diverso, ma sono tutti accomunati dallo stesso scopo: scoprire se possono essere ancora una coppia.

Temptation Island 2023: i tentatori e le tentatrici

Le coppie di Temptation Island 2023 vivranno come sempre all’interno dell’Is Morus Relais, struttura ricettiva situata in Sardegna, per 21 giorni. Le fidanzate e i fidanzati avranno la possibilità di interfacciarsi con i tentatori e le tentatrici, 14 in ogni villaggio. Tra i single ci sono pochi volti conosciuti, soprattutto Daniele Schiavon e Andrea Della Cioppa, entrambi ex corteggiatori di Uomini e Donne.