David Beckham bacia la figlia sulla bocca: è polemica

David Beckham: il bacio alla figlia

Sui social è scoppiata una vera e propria bufera contro l’ex campione David Beckham, che ha postato una foto in cui lo si vede baciare sulla labbra sua figlia, Harper Seven.

“Papà e la principessa Leila hanno fatto una bella passeggiata stamattina”, ha scritto l’ex calciatore nella didascalia all’immgine, probabilmente senza pensare che essa avrebbe potuto scatenare una tale valanga di critiche.

David Beckham: le critiche

Sui social centinaia di utenti hanno chiesto all’ex calciatore di rimuovere l’immagine perché sarebbe “inappropriata”. Un episodio simile aveva investito Beckham anche nel 2017, e in quel caso il calciatore si era difeso affermando:

“Sono stato accusato di aver baciato mia figlia sulle labbra l’altro giorno.

Lo faccio con tutti i miei figli. Brooklyn forse no. Brooklyn ha 18 anni, potrebbe trovarlo un po’ strano. Ma sono molto affettuoso con i bambini. È così che siamo cresciuti mia moglie ed io, ed è così che ci comportiamo. Vogliamo mostrare ai nostri figli amore e li proteggiamo, ci prendiamo cura di loro e li supportiamo”.

David Beckham: i figli

Sposato con l’ex Spice Girl Victoria Beckham dal 1999, David Beckham è padre di quattro figli: Brooklyn, Romeo, Harper e Cruz.

La famiglia Beckham è molto unita e sui social l’ex calciatore e la stilista condividono spesso foto del loro tempo libero trascorso in compagnia dei loro figli. Il figlio maggiore della coppia, Brooklyn, ha fatto la proposta di nozze alla sua fidanzata proprio mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori e l’intera famiglia non vede l’ora di poter prendere parte alle sue nozze con Nicola Peltz (che probabilmente si svolgeranno nel massimo riserbo).