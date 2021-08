David Schwimmer rompe il silenzio sul gossip su Jennifer Aniston: la sua risposta

David Schwimmer ha rotto il silenzio dopo esser stato travolto dal gossip sul suo presunto legame top secret con Jennifer Aniston.

David Schwimmer ha smentito le voci in circolazione in merito alla sua presunta relazione top secret con Jennifer Aniston, per cui ha recentemente ammesso di aver avuto una cotta ai tempi in cui recitavano entrambi in Friends.

Jennifer Aniston e David Schwimmer insieme: la smentita

Dopo che un rumor ha fatto il giro del mondo facendo sognare i fan di Friends in merito a una presunta liaison top secret tra David Schwimmer e la Aniston l’attore ha smentito la voce in questione affermando che tra lui e la collega non vi sarebbe altro che una splendida amicizia. I due si conoscono da quando, ancora giovanissimi, hanno recitato in Friends vestendo i panni di Rachel e Ross.

Nella recente reunion della serie cult Davis Schwimmer ha anche confessato che lui e la Aniston avrebbero avuto una cotta all’epoca in cui uscì la serie televisiva. Entrambi però hanno precisato che il sentimento – seppure ricambiato – non si sarebbe mai concretizzato: entrambi infatti erano sempre legati ad altre persone.

“Durante la prima stagione di Friends ho avuto una grande cotta per Jen e i sentimenti sono stati ricambiati”, aveva ammesso l’attore, mentre lei aveva aggiunto: “Ricordo di aver detto a David che il nostro primo vero bacio non doveva essere sul set.

E posso dire che probabilmente c’è stato in un bar (…) Ad un certo punto ci stavamo entrambi schiacciando a vicenda, il nostro amore lo abbiamo incanalato in Ross e Rachel”.

Jennifer Aniston e Schwimmer: l’amicizia

Oggi Jennifer Aniston e David Schwimmer sono solo ottimi amici. I due sono entrambi reduci da alcuni divorzi: la Aniston ha detto addio a Brad Pitt e a Justin Theroux, Schwimmer invece si è separato da Zoe Buckman, con cui ha avuto sua figlia Cleo. I due sono rimasti legati anche agli altri ex componenti di Friends, con cui sono diventati grandi amici durante le riprese della serie.

Jennifer Aniston single

Oggi Jennifer Aniston risulta essere single nonostante i numerosi rumor riguardanti la sua vita privata. Di recente all’attrice è stata attribuita anche una liaison con il suo ex marito, Brad Pitt, ma la voce non ha mai trovato conferme. La Aniston ha mantenuto comunque rapporti pacifici con Pitt nonostante lui le abbia chiesto il divorzio dopo aver conosciuto Angelina Jolie, madre dei suoi sei figli. Jennifer Aniston non ha mai avuto bambini.