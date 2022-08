Su una spiaggia dell'Abruzzo Davide Casaleggio si è sposato con Enrica Sabatini e sono subito arrivati i particolari auguri di Alessandro Di Battista

Fiori d’arancio in Abruzzo per Davide Casaleggio che si è sposato con Enrica Sabatini, il figlio del fondatore del Movimento Cinquestelle ha preso come moglie la socia dell’associazione Rousseau ed ex consigliera comunale di Pescara. La foto “official” del matrimonio è stata postata sui social dallo stesso Casaleggio che ha chiosato lo scatto con la tradizionale scritta “Just Married!”.

Davide Casaleggio si è sposato

A Davide sono arrivati, tra gli altri, anche gli auguri di Alessandro Di Battista, che tramite i canali social ha scritto un posto molto ironico in “mood Rousseau”. Ecco cosa ha scritto “Dibba”: “Vediamo se su Rousseau gli attivisti confermeranno. Democrazia diretta Davide. Sempre. E soprattutto auguri di cuore“.

Il giorno delle nozze “nel nome del padre”

E c’è un particolare simbologico ed emotivo molto importante nelle nozze di Casaleggio jr: le nozze sono state celebrate nella giornata del 14 agosto.

Non si tratta affatto di una data casuale, ma della data compleanno del papà di Davide e cofondatore del Movimento 5 Stelle assieme a Beppe Grillo, Gianroberto Casaleggio, che era scomparso nel 2016. Il look degli sposi era impeccabile: per lui completo blu e orchidea bianca nel taschino, per lei abito bianco spalline sottili ed il canonico bouquet, composto da rose rosse.