Davide Silvestri sbotta contro Giacomo Urtis: “Fate ridere”

Nervosismo latente al Gf Vip ed episodi di tipo gastronomico che lo testimoniano e con Davide Silvestri che sbotta contro Giacomo Urtis: “Fate ridere”

Siparietti “gastronomici” e piccoli segni di nervosismo latente al Gf Vip, con Davide Silvestri che sbotta contro Giacomo Urtis e chiosa includendo nel mazzo anche Sophie: “Fate ridere”. Ma perché? Perché una precedente e proclamata scelta del chirurgo di una dieta ligth e a parte è stata sconfessata dal polpettone addentato da Urtis sotto gli occhi di Giacomo, che non ha resistito ed ha bacchettato il camice bianco pupillo di Valeria Marini.

Davide sbotta contro Giacomo: da attore a medico parte la frecciatina sul cibo “light”

Insomma, da attore a medico una frecciatina che tutto sommato male male a Giacomo non stava, ma che forse è sintomatica di qualcosa di più della semplice rilevazione di una incoerenza “veniale”, e Davide Silvestri non è uno che le cose le manda a dire.

Perché Davide ha deciso di sbottare contro Giacomo: il preambolo sul cibo a parte

Negli ultimi giorni alcuni concorrenti avevano espressamente chiesto di utilizzare il proprio budget per fare spese mirate e tarate sulle loro scelte dietetiche.

Nessuno ha obiettato e in particolare Giacomo e Sophie hanno voluto effettuare la “scelta a parte”: per loro riso e pollo. Il guaio è che Davide ha beccato Giacomo a sbranare un pezzo di polpettone destinato alla tavola di quelli che non avevano chiesto il regime a parte, e non ha resistito.

La sorpresa: Davide “becca” Giacomo a magiare il polpettone e gli sbotta contro: “Voi fatevi il pollo”

Perciò ha ingiunto al medico: “Tu sei a dieta, perché hai preso il polpettone?”. E ancora: “Cucina, fate le vostre cose. Fatevi il pollo”. Ad onor del vero Giacomo ha provato a spiegare al suo interlocutore che la spesa “light” non era ancora arrivata. E Davide ha chiosato con un secco: “Fate ridere, dite che siete a dieta”, salvo poi spiegare che Giacomo poteva benissimo prendere il polpettone e che il suo era solo un rilievo di forma.