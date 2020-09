Giacomo Urtis bacia una famosa ex gieffina: “Sono bisex”

Giacomo Uris ha presentato ai fan dei social la sua nuova fiamma: si tratta di un ex volto del GF e Uomini e Donne.

Il chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis avrebbe trovato l’amore con Adriana Peluso, ex star del Grande Fratello e di Uomini e Donne. In passato Urtis ha rivelato alcune delle sue liaison con uomini vip (uno su tutti il Ken Umano) e per cui in molti sono rimasti stupiti nello scoprire che stesse con una donna.

Giacomo Urtis e Adriana Peluso insieme

A sorpresa sembra proprio che Giacomo Urtis e Adriana Peluso abbiano trovato la felicità. La neo-coppia ha rivelato di stare insieme con alcuni scatti bollenti postati tramite social. Urtis, interrogato dai fan a proposito della sua presunta omosessualità, ha chiarito la questione: “Sono bisex”, ha affermato il chirurgo dei vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana peluso (@adriana2323) in data: 17 Ago 2020 alle ore 12:32 PDT







Com’è noto in passato è stato legato al Ken Umano Rodrigo Alves, e sarebbe stato artefice di molti degli interventi chirurgici che hanno interessato Alves stesso. Oggi sembra proprio che lui e Adriana Peluso abbiano trovato l’amore stando insieme: sui social il chirurgo dei vip non perde occasione per scrivere romantiche dediche all’ex gieffina.

“Sei l’unica che mi fa diventare un vero galantuomo”, ha scritto in uno dei suoi post.

Classe 1990, Adriana Peluso è originaria di Salerno e ha preso parte alla 12esima edizione del Grande Fratello. Due anni più tardi ha preso parte a Uomini e Donne, ma la sua avventura all’interno del dating show è durata meno di un batter di ciglia.