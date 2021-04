Dayane Mello e Balotelli fidanzati? L’indiscrezione sul ritorno di fiamma

Dayane Mello e Mario Balotelli sono tornati insieme? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente.

Dayane Mello e Mario Balotelli sono fidanzati?

Di recente Dayane Mello ha confessato che dopo il GF Vip si sarebbe fidanzata con una persona famosa e ha anche aggiunto che si sarebbe trattato di una persona “che aveva già fatto parte della sua vita in passato”.

Dovendo escludere Stefano Sala (padre di sua figlia Sofia oggi sposato con Dasha Dereviankina) sembra evidente che la modella si riferisse a Mario Balotelli, con cui ebbe una storia d’amore già alcuni anni fa.

Durante la sua permanenza nella casa del GF Vip Dayane ha confessato alcuni aneddoti sul corteggiamento di SuperMario nei suoi confronti e per finire i due avevano avuto un faccia a faccia (seguito da una bufera nei confronti del calciatore per una sua battuta sessista) durante un colloquio tra Balotelli e suo fratello Enock.

Per il momento Dayane Mello non ha confermato le voci riguardanti il presunto ritorno di fiamma tra lei e il calciatore, ma in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più. I due confermeranno l’attesissimo il ritorno di fiamma?