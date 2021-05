Dayane Mello e Soleil Sorge: la danza bollente durante la vacanza in barca

Dayane Mello e Soleil Sorge sono partite per una vacanza in barca e sui social hanno regalato ai fan alcuni balletti bollenti.

Dayane Mello e Soleil Sorge si sono concesse una vacanza in barca ad Amalfi e sui social non hanno perso occasione per sedurre i fan con pose e danze a dir poco bollenti.

Dayane Mello e Soleil Sorge

L’estate 2021 è ormai alle porte e Dayane Mello e Soleil Sorge non si sono lasciate sfuggire la possibilità di una breve vacanza in barca presso le acque di Capri.

Le due modelle hanno soggiornato in alcune mete esclusive e sui social non hanno mancato di condividere con i fan i loro scatti bollenti e il loro balletti mozzafiato.

I fan hanno riempito di complimenti le loro foto insieme e in tanti non vedono l’ora di sapere se le due pubblicheranno ulteriori dettagli della loro vacanza in barca.

A quanto pare Dayane sembra aver sostituito senza troppi problemi l’ex migliore amica Rosalinda Cannavò, con cui l’amicizia ha subito una battuta d’arresto dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Dayane Mello e Rosalinda: la fine dell’amicizia

Nonostante per mesi nella casa del GF Vip siano state amiche inseparabili, pochi giorni prima della finale del programma Dayane e Rosalinda Cannavò si sono praticamente dette addio.

A quanto pare la giovane attrice è rimasta ferita dal comportamento della modella brasiliana, che nella casa del reality show ha preso di mira il suo rapporto con Andrea Zenga e ha finito per arrivare a dire di essere innamorata di lei. Una volta terminato il programma le due si sarebbero sentite solamente per telefono, e Dayane per il momento non ha confessato ulteriori sviluppi sulla loro relazione.

Dayane Mello: la morte del fratello

Solo alcuni mesi fa – proprio mentre si trovava nella casa del GF Vip – Dayane Mello ha perso suo fratello Lucas, morto a 27 anni in un tragico incidente stradale. Sui social la modella ha recentemente mostrato ai suoi fan il tatuaggio che ha voluto farsi fare proprio in ricordo del suo adorato fratello. Per Dayane si è trattato di una perdita particolarmente dolorosa e nella casa del GF Vip i suoi ex compagni di viaggio le sono stati accanto per cercare di aiutarla ad affrontare il difficile momento dovuto al suo lutto. Oggi sembra che la modella sia riuscita ad affrontare la scomparsa del fratello.