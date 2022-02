Dayane Mello festeggia il compleanno senza Rosalinda Cannavò: la frecciatina

Rosalinda Cannavò si è sfogata contro Dayane Mello, che non l'ha invitata alla sua festa di compleanno.

Dayane Mello ha festeggiato il suo 33esimo compleanno in un ristorante sul lago di Como e con lei erano presenti anche alcuni vip che hanno condiviso con lei l’esperienza del Grande Fratello Vip. Grande assente l’amica Rosalinda Cannavò, che si è sfogata via social.

Dayane Mello: la festa di compleanno

L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ha iniziato a scricchiolare durante la fine del GF Vip 5 e, nel corso dei mesi, le due si sono allontanate sempre di più. In occasione del suo 33esimo compleanno, Dayane Mello ha persino deciso di non invitare la fidanzata di Andrea Zenga che, per tutta risposta, si è sfogata via social.

“La mia canzone dice: bisogna circondarsi d’oro e poi fregarmene degli altri, guardare sempre avanti! Questa frase per tutti noi deve essere un mantra, soprattutto per chi è dotato di una sensibilità incredibile e nella vita spesso ha dato più di ciò che ha ricevuto, in amicizia, in amore e in qualsiasi rapporto umano.

Nonostante io mi sia rialzata da cadute importanti casco sempre nel tranello di credere alla genuinità di chi mi circonda, cedo al pensiero che come me gli altri possano supportarmi e gioire dei miei successi. Ed anche oggi con il successo della mia canzone del tutto inaspettato ho IMPARATO UNA LEZIONE. Paradossale che sia la mia stessa canzone ad insegnarmela”, ha scritto Rosalinda nel suo sfogo via social.

Dayane Mello contro l’attrice

Alcuni mesi fa la stessa Dayane Mello, di ritorno da La Fazenda, aveva liquidato l’amicizia con l’attrice affermando: “Se farò pace un giorno con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere mia amica? No io non credo proprio”.

Come andranno a finire le cose tra le due?