Dayane Mello rinnega l’amicizia con Rosalinda Cannavò: “Una storia esistita solo nella vostra testa”

Dayane Mello ha risposto ad alcune domande dei suoi fan e ha praticamente rinnegato il rapporto avuto con Rosalinda Cannavò.

A un anno di distanza dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello sembra aver messo la parola “fine” al suo rapporto d’amicizia con Rosalinda Cannavò.

Dayane Mello: fine dell’amicizia con Rosalinda Cannavò

A quanto pare i fan di Dayane e Rosalinda Cannavò non hanno più da sperare in una rinnovata amicizia tra le due.

In queste ore la modella brasiliana ha risposto ad alcune domande dei fan sui social e ha lasciato intendere di non aver gradito alcuni dei comportamenti avuti dalla fidanzata di Andrea Zenga nei suoi confronti. Dayane ha anche rinnegato il rapporto di complicità e amore avuto con Rosalinda all’interno della casa più spiata d’Italia, e ha affermato che questo sarebbe stato solo “nella testa” dei suoi seguaci.

“Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona.

Anzi sono appena partita per il Brasile e lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere amica, no credo di no”, ha affermato in merito a Rosalinda, e ancora:

“Quello è il vostro pensiero e la vostra preferenza, per ricordarti che non siamo due. Questa è la mia vita, la mia esperienza, il mio lavoro quello che è già passato avanti. Non state a creare una storia d’amore, perché non è mai esistita.

E non esisterà mai, magari solo nella vostra testa”.

Dayane Mello: i rapporti

Nella casa del GF Vip 5 Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si erano lasciate andare a confidenze, baci ed effusioni e in tanti avevano creduto che le due fossero praticamente innamorate. Prima della fine del programma Rosalinda si è legata a Andrea Zenga (con cui fa coppia fissa ancora oggi) e la questione ha irreparabilmente incrinato i suoi rapporti con la modella brasiliana.

Dayane Mello: i lutti

L’ultimo anno è stato particolarmente difficile per Dayane Mello, che ha perso suo fratello Lucas e sua madre. La modella a quanto pare è alla ricerca di una nuova stabilità, e Rosalinda Cannavò al momento non ne farebbe parte.