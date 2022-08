Dayane Mello su Rosalinda Cannavò: “Ecco perché non è un’amica”

Dayane Mello torna a parlare di Rosalinda Cannavò, lanciando frecciatine all'ex amica.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non sono più amiche da tempo, ma la modella brasiliana ha voluto sottolineare ancora una volta che il suo rapporto con la fidanzata di Andrea Zenga, rispetto a quello che ha con altre Vippone, è finito.

Dayane Mello: perché Rosalinda Cannavò non è un’amica

Nel corso della loro avventura al GF Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno stretto una bellissima amicizia. Sono anche arrivate a baciarsi, parlando di un amore che in pochi hanno capito. Sul finire del reality, però, la modella e l’attrice si sono allontanate e il loro rapporto, con il passare del tempo, si è deteriorato del tutto. Dayane ha più volte sganciato frecciatine nei riguardi dell’ex amica e, intervistata dal settimanale Mio, è tornata a parlare di lei.

Ha dichiarato:

“Il nostro rapporto è amichevole ma ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa“.

Le parole di Dayane Mello su Rosalinda

La Mello, non contenta, ha proseguito:

“Non è una mia amica. L’amicizia è altro. Soleil Sorge è un’amica. Lo sono Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola. Rosalinda non lo è”.

Insomma, Dayane ha un “rapporto amichevole” con Rosalinda, ma ribadisce che non è una sua amica. Come al solito, la modella brasiliana deve far pace con la lingua italiana.

Il pensiero su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

La Mello ha espresso il suo pensiero anche sulla relazione tra Cannavò e Andrea Zenga. Il loro amore è nato proprio nella casa del GF Vip e prosegue a gonfie vele. Dayane ha dichiarato:

“Rosalinda e Zenga? Mi piacciono e spero che lei sia felice. Se lei è contenta, ben venga, ma non m’importa come penso che non importi a lei con chi vado a letto”.

Mentre l’attrice ha trovato l’amore con il figlio di Walter Zenga, Dayane ha sottolineato di essere single da tempo. Ha avuto diversi flirt, ma nulla di serio.