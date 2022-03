Rosalinda Cannavò rompe il silenzio su Dayane Mello: cos’è successo tra le due

Rosalinda Cannavò ha rotto il silenzio sul mancato invito alla festa di Dayane Mello e ha svelato cosa sarebbe accaduto tra loro.

Rosalinda Cannavò ha rotto il silenzio sulla sua lite con l’ex migliore amica Dayane Mello e, a quanto pare, tra le due ci sarebbero state delle diffide.

Rosalinda Cannavò contro Dayane Mello

Nei giorni scorsi Rosalinda Cannavò si era sfogata via social perché – secondo indiscrezioni – Dayane Mello non l’avrebbe invitata alla sua festa di compleanno.

Attraverso i social la fidanzata di Andrea Zenga ha in seguito svelato cosa sarebbe accaduto tra lei e l’ex migliore amica e ha confermato che, anche se avesse ricevuto l’invito per la festa in questo, non sarebbe comunque andata.

“Io non ero al compleanno di Dayane. Ne approfitto per rispondere a tutte quelle persone che mi hanno anche criticato – quindi oltre al danno pure la beffa – perché non ho fatto gli auguri di compleanno a Dayane.

In realtà, dopo avere ricevuto una diffida, tra l’altro a casa dei miei genitori giù in Sicilia, in un periodo molto difficile per mia madre, mi sembrava paradossale ricevere l’invito e, ovviamente, anche se l’avessi ricevuto, non avrei accettato”. Dayane replicherà contro le parole dell’attrice?

Dayane Mello: il nuovo amore

Dayane Mello nelle ultime ore è balzata agli onori delle cronache anche per la sua storia d’amore con Alberto Franceschi, imprenditore già noto al mondo del gossip per una sua passata liaison con Alice Campello.

Al momento Dayane non ha confermato né smentito le voci in circolazione e in tanti tra i suoi fan sono in attesa di saperne di più. La modella si confesserà a tal proposito con i suoi fan?