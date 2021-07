Il Ddl Zan infiamma la polemica. Ferragni, Renzi e Fedez sono i protagonisti di un botta e risposta avvenuto oggi, caratterizzato da toni molto duri.

Scontro aperto sul Ddl Zan tra il Leader di Italia Viva Matteo Renzi e la nota imprenditrice ed influencer Chiara Ferragni. All’attacco di Renzi replica Fedez, cantante e marito della Ferragni.

Ddl Zan: Matteo Renzi attacca Chiara Ferragni, interviene Fedez. Le parole di Chiara Ferragni

Risalgono a circa una decina di ore fa le storie postate dalla nota influencer Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram. Ha utilizzato toni molto critici, denunciando la classe politica italiana, in particolar modo Matteo Renzi e Matteo Salvini, accusandoli di boicottare il Ddl Zan per dei “giochi” politici. “Che schifo che fate politici“, questo è il commento che ha fatto Chiara Ferragni condividendo un post di terze parti che raffigura Matteo Renzi in copertina.

La Ferragni, insieme al marito ha spesso sfruttato la propria notorietà ed il suo seguito sui Social Network per mandare messaggi e sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo certe tematiche sostenendo che argomenti di questo tipo dovrebbero prescindere dalla retorica politica.

Ddl Zan: Matteo Renzi attacca Chiara Ferragni, interviene Fedez. La replica di Matteo Renzi

Il leader di Italia Viva ha riproposto l’immagine che lo vede raffigurato in copertina ed ha replicato alla Ferragni, definendo il suo attacco banale e qualunquista ed invitandola ad un confronto diretto, pubblico, sulle tematiche del Ddl Zan, in particolare sugli articoli 1, 4 e 7 della legge Zan.

Spiegando che sarebbe più opportuno approvare una legge con degli emendamenti piuttosto che non approvarla proprio. Matteo Renzi è inoltre tornato sull’argomento della caduta del Governo Conte: “(…)Anche allora gli influencer ci attaccavano e ci insultavano. Anche allora noi siamo andati controcorrente. E abbiamo vinto(…)“. Il leader di Italia Viva ha infine concluso con una vera e propria provocazione il suo discorso, dubitando del coraggio della Ferragni a prendere parte ad un dibattito politco. Ancora una volta, Matteo Renzi, dimostra le sue abilità politiche caratterizzate da una forte oratoria ed un’ostentata sicurezza che lo rendono un punto fermo del nostro panorama politico.

Ddl Zan: Matteo Renzi attacca Chiara Ferragni, interviene Fedez. La risposta di Fedez

Non è tardata ad arrivare la replica a Matteo Renzi da parte di Federico Lucia, in arte Fedez, marito di Chiara Ferragni. Il noto artista ha risposto con un tweet ironico e sarcastico: “Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita“, in riferimento ad una vecchia frase con cui Renzi si rivolse in passato ad Enrico Letta. Il cantante ha infine continuato con toni accusatori: “C’è tempo per spiegare quanto tu sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia“. Non è la prima volta che Fedez si espone riguardo certe tematiche politiche e sociali. Da sempre si è detto favorevole al Ddl Zan, organizzando tra le altre cose anche una diretta sui Social con il Deputato Alessandro Zan. Si resta a questo punto in attesa di una risposta di Matteo Renzi, che sicuramente non mancherà, alla provocazione di Fedez.