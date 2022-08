Stefano De Martino, salta un programma in Rai: Viale Mazzini ha preso una decisione importante.

Cambiano i piani televisivi di Stefano De Martino. La Rai ha deciso di annullare la messa in onda di un programma dell’ex talento di Amici, lasciandogli comunque altri format di successo. Vediamo quali sono le trasmissioni che andranno in scena e qul è quella finita nel cassetto.

De Martino: salta un programma in Rai

Come ormai sappiamo da mesi, la stagione televisiva 2022/2022 targata Rai vede un grande protagonista: Stefano De Martino. Nelle ultime ore, però, Viale Mazzini ha deciso di annullare la messa in onda di uno dei suoi format. Stiamo parlando di Sing Sing Sing, trasmissione novità nell’intrattenimento della tv di Stato. La notizia è stata data dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni e confermata su Twitter dal giornalista Giuseppe Candela.

Sing Sing Sing rimandato a data da destinarsi

Sing Sing Sing è stato rimandato a data da destinarsi. Il 26 settembre 2022, a posto di questo programma, tornerà in scena Stasera tutto è possibile, sempre condotto da De Martino. Sing Sing Sing, ispirato all’originale That’s my Jam! di Jimmy Fallon, non finirà nel dimenticatoio. Il quiz musicale, che vede al centro della scena due squadre di Vip sfidarsi, rimane nei piani di mamma Rai, ma per il momento non si conosce la data d’inizio.

De Martino continua ad essere un mattatore della Rai

Anche se la Rai ha fatto saltare la messa in onda di Sing Sing Sing, De Martino resta al timone di altri due format di successo. Stiamo parlando del già citato Stasera tutto è possibile e della seconda edizione di Bar Stella, in scena da metà novembre con tre appuntamenti settimanali.