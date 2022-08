Belen e Stefano De Martino: dove stanno trascorrendo le vacanze?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e sembrano più felici che mai in vacanza insieme ai figli Santiago e Luna Marì

In un’estate che si è rivelata funesta per moltissime coppie di Vip italiani che hanno concluso la loro relazione amorosa, Belen Rodriguez e Stefano De Martino vanno in controtendenza e sembrano più legati che mai. I due, ufficialmente tornati ad essere una coppia, stanno trascorrendo le loro vacanze estive in un luogo molto speciale.

Belen e Stefano in vacanza insieme: ecco dove si trovano

Sì, perché Belen e Stefano hanno deciso di tornare in quello che può essere ormai definito il loro ‘posto del cuore‘. I due amanti sono tornati, infatti, insieme ai piccoli Santiago e Luna Marì, sull’isola di Albarella (in provincia di Rovigo), proprio il luogo in cui Belen e Stefano erano stati la scorsa Pasqua, poco prima di ufficializzare il loro nuovo fidanzamento.

Un posto che in particolare Belen, ha dichiarato spesso di amare alla follia: “Sembra un paradiso.”

Il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano: le foto sui social

I tantissimi fan della coppia se li possono ora godere come un tempo, perché i due hanno ora deciso di tornare molto attivi anche sui social network, postando foto e storie Instagram che li ritraggono sempre felici e sorridenti.