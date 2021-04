De Nigris, la proposta ideale per portare il sapore dei condimenti a tavola

Autentici, naturali, versatili e creativi, gli aceti De Nigris esaltano il sapore dei piatti, arricchiscono le ricette e portano una scintilla di creatività in cucina.

Sono dettagli quali l’unicità della proposta, la creatività con cui vengono realizzati e la qualità tutta italiana, a caratterizzare un’eccellenza della tavola come gli aceti a marchio De Nigris.

Capaci di valorizzare ogni piatto e ricetta gli aceti De Nigris arrivano sulla tavola dal 1889, tramandando una storia fatta di passione e sapienza, la stessa che i maestri acetieri, giunti oggi alla terza generazione, mettono nella produzione.

Impegnata da sempre nella continua ricerca del prodotto migliore l’azienda ha ‘coltivato con lungimiranza il motto di famiglia: “I confini non esistono”’.

I prodotti De Nigris, una proposta nel segno dell’innovazione

A guidare l’azienda, ancora oggi, è la tradizione che si rinnova di giorno in giorno, di produzione in produzione nel segno dell’innovazione.

Un marchio storico come quello degli acetieri di casa De Nigris vanta uno stile decisamente contemporaneo, attento alle novità. A spingerci verso l’acquisto di un aceto De Nigris è il valore di tutti i prodotti, raccontati così dall’azienda. “Autentici, naturali, versatili e creativi, i nostri prodotti sono un invito alla ricerca di gusti inediti, perché accendono l’ispirazione, esaltano il sapore dei piatti, arricchiscono le ricette e portano una scintilla di creatività in cucina”.

De Nigris è presente sui mercati nazionali e internazionali da 125 anni, ed ha saputo conquistare la leadership della categoria in moltissimi paesi.

I prodotti suddivisi in 4 pilastri in funzione dell’utilizzo

Il progetto De Nigris poggia sulla segmentazione dei prodotti in 4 pilastri, il tutto in funzione dell’utilizzo. Mettendo al centro le esigenze del consumatore l’ampia produzione è stato riorganizzata in 4 categorie, che rispondono a bisogni chiari e diversi: condire quotidianamente, esaltare i sapori, sorprendere il palato, fare bene alla salute e all’ambiente.

Ad ogni esigenza corrispondono prodotti specifici, che l’azienda ha saputo reinventare nel segno dell’innovazione. Se l’eccellenza è rappresentata dall’aceto Balsamico di Modena IGP, il carnet di prodotti può contare sui classici aceti di vino, di mele e di riso, e sulle novità assolute, idee originali come il panettone all’aceto balsamico e le perle di Modena, bianche e nere, eleganti e gustose, da scegliersi nelle varianti più inedite all’arancia o al tartufo, per regalare alle pietanze una nota fresca o un gusto più intenso.

In tema di condimenti e sapore merita una menzione particolare il ketchup all’aceto balsamico di Modena IGP, realizzato con aceto e pomodori italiani e capace di esaltare il sapore di burger di carne o vegetariani. Un prodotto sfizioso come quello delle perle esalta il sapore degli antipasti, crea aperitivi originali, farcisce crostini e bruschette, ma è perfetto anche per i dolci a partire dal gelato. L’idea di decorare i dolci trova nelle glasse di aceto balsamico l’alleato ideale per cedere ad una delle tante tentazioni del gusto.

Fra i prodotti in glassa è disponibile una carrellata di soluzioni dalla proposta ai fichi, a quella al tartufo bianco, dalla declinazione ai pomodori secchi alla versione al pesto di basilico.