L’attrice Debora Villa si è scagliata pubblicamente contro Arisa che, dopo aver espresso il suo apprezzamento nei confronti di Giorgia Meloni, ha fatto sapere che non sarebbe andata al Pride per via degli insulti ricevuti da parte della comunità LGBT.

Debora Villa contro Arisa

Arisa è balzata agli onori delle cronache nei giorni scorsi per aver espresso il suo apprezzamento nei confronti di Giorgia Meloni e del suo governo. A seguire la cantante è stata riempita d’insulti e per questo il suo manager le avrebbe sconsigliato di partecipare al Pride. Sulla questione Arisa ha scritto una lettera pubblica dove, tra le altre cose, ha intimato alla comunità LGBT di rispettare coloro che la penserebbero “in maniera diversa”. Sulla questione nelle ultime ore è intervenuta Debora Villa, ex volto di Camera Cafè, che ha dichiarato via social:

“La pensi in maniera diversa? Va benissimo così. Però addirittura rivoltare la frittata e dire alla comunità LGBT che non è accogliente e condanna chi la pensa diversamente, mi sembra un filino eccessivo”, ha affermato l’attrice, e ancora: “Perché qui non si sta parlando di opinioni divergenti, si sta parlando che la destra e la signora Meloni, che tu definisci ‘una mamma severa che è spaventata’, è fascista fondamentalmente. Quindi non solo denigra e discrimina la comunità tutta e anche le donne… mentalità proprio super aperta”.

Arisa tornerà a replicare dopo le polemiche sul suo conto? In tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più.